Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина

18 ноября 2021, 11:05  •  442 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Дипломат отреагировала на хамские выпады римских журналистов
"Восхитительной чушью" назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова статью в итальянской газете la Repubblica под названием "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу". Отметив, что под опубликованным "позором" стоит имя главного редактора издания Маурицио Молинари, дипломат указала на все ошибки и фейки, допущенные в статье.
В публикации собраны в кучу все претензии, которые Запад когда-либо высказывал в адрес Кремля. Материал подан как абсолютная истина, хотя хромает там не только интерпретация событий, но и факты, которые легко проверить. В частности, Россию упрекают за то, что она устроила военные базы у границы с Украиной, и в качестве примера приводят Ельню. Но, как указывает Захарова, Ельня находится в 260 км вглубь российской территории. Протяженность самой Италии в наиболее широком месте всего 230 км – и они могут называть это "рядом"?
"В 2014 году Россия вмешалась после поражения на выборах президента Украины кандидата, которого она поддерживала", - цитирует Захарова статью и спрашивает, кого же имел в виду Молинари. Виктора Януковича? Так он в 2014 г. в выборах не участвовал. А других президентов даже ярые русофобы на Украине не называли "пророссийскими".
Но особое возмущение Захаровой вызвало недовольство итальянцев поставками газа из РФ в Европу. Она напомнила, что Италия живет на российском газе, "Газпром" поставляет ей до 20 млрд кубометров в год, вовремя и без сбоев. Журналистам, которые позволяют себе хамскую критику в адрес основного поставщика, и всем, кому не нравится российский газ, Захарова предложила использовать альтернативный источник тепла:
"Отапливайте дома газетами la Repubblica",
– написала дипломат в статье, которая также переведена на итальянский язык и опубликована на сайте посольства РФ в Риме. Главреду же "Республики" Захарова предложила написать другу "сенсационную" статью: о том, что "надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет". 
Ранее президент РФ Владимир Путин публично отверг обвинения Запада в причастности Москвы к миграционному кризису в ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





442
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 01:10
США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 02:55
В США оценили русский Су-75: Военный эксперт объяснил интерес к самолёту
18 ноября 2021, 07:00
Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
17 ноября 2021, 14:05
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.