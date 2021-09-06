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"Только языком болтать": японцы раскритиковали власти за реакцию на слова Путина о Курилах

06 сентября 2021, 13:10  •  131 • Политика
Фото: imagebroker / Ina Hesmer / www.globallookpress.com
Комментаторы принялись учить кабмин настоящей политике
Интернет-пользователи из Японии проехались по своему правительству за слова о "глубоком сожалении" после решения Москвы о создании особой экономической зоны на Курилах. В своих заявлениях комментаторы раскритиковали позицию официального Токио, обвинив власти в некомпетентности и нерешительности.
Напомним, глава правительства Японии Кацунобу Като заявил, что позиция Токио не совпадет с позицией Москвы. По мнению японских читателей, власти продемонстрировали упадническую реакцию и не способны на жесткий ответ.
"Четыре северных острова являются территорией, принадлежащей Японии!", "На Хоккайдо необходимо разместить ​​военную ракетную базу США!", "Достойным протестом станет единый выстрел из пистолета. Почему бы вам не сделать это?", "Сплошная некомпетентность. Только языком болтать",  – комментируют реакцию официального Токио интернет-пользователи из Японии в социальной сети "Твиттер".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, выступая на полях Восточного экономического форума, что РФ создает на Курильских островах для бизнеса режим, освобожденный от налогов на десятилетний срок. Воспользоваться этим могут представители как отечественных, так и иностранных компаний.
Также министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва предоставит ряд льгот зарубежным инвесторам по осуществлению хозяйственной деятельности на Курильских островах. Вопрос также не обошел внимание японской общественности – в стране множество недовольных позицией официальных властей. Нашлись и те, кто потребовал от правительства "безжалостных действий", санкций против России и даже военного конфликта за Курильские острова.

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