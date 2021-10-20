Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Главная / Политика

"Только лохи": Зеленский офшорами показал, кто держит деньги на Украине

20 октября 2021, 19:15  •  132 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / dpa / www.globallookpress.com
Лидер нации указал, где реально находится его дом
Президент Украины Владимир Зеленский обладает всей полнотой власти уже два года, тем не менее все еще не доверяет собственной стране свои личные средства, используя офшоры. Таким образом, глава государства превращает в "лохов" сограждан, которые держат деньги в отечественных банках.
Такую оценку лидеру нации дал украинский юрист, общественный активист и эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко в эфире местного телеканала "Наш", комментируя скандал с "досье Пандоры". По его словам, информация из скандального расследования журналистов свидетельствует о фиаско политики экс-комика.
"Поскольку Зеленский держит свои активы на офшорных счетах, значит, что для него Украина – сафари, он тут охотится, а дом там, где деньги", – заявил эксперт.
По его мнению, президент сам таким поступком создает Незалежной имидж крайне непривлекательного государства, из которого нужно бежать.
Юрист пояснил, что офшорные схемы появляются в случаях, когда гражданин перестает верить своей стране и боится, что его средства будут украдены, зато где-то за границей они сохранятся.
"Ваше величество президент, если вы держите свои деньги там, то тут должны держать деньги только те, кто не могут зарегистрировать офшор? В таком случае, любой умный человек сделает простой вывод: "Только лохи работают на Украине, а все умные люди держат деньги за границей"", – заметил Друзенко.
Эксперт считает, что подобное обстоятельство разрушает любую возможность изменить отношение к Незалежной.
Напомним, в начале октября спонсируемый американским финансистом Джорджем Соросом "Консорциум журналистов-расследователей" обнародовал "досье Пандоры" – материалы о денежных махинациях влиятельных политиков мира, среди которых оказался и Зеленский.
На днях Владимир Александрович без тени стеснения в интервью телеканала ICTV объявил, что офшоры использовались не для отмывания денег, а для структуризации бизнеса. Якобы во времена президентства Виктора Януковича "все так делали", и он так делал до 2019 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





132
Источник
Похожие новости
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
20 октября 2021, 07:35
Украинский генерал придумал новый способ воевать с Россией
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России с альянсом
20 октября 2021, 11:40
Погребинский указал на провал Германии и Франции в переговорах с Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
17 октября 2021, 18:55
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
17 октября 2021, 16:35
Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
16 октября 2021, 16:05
"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.