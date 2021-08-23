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"Талибан"* предупредил США о красной черте по выводу войск

23 августа 2021, 12:45  •  127 • Политика
Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцам не поздоровится, если они не выполнят договоренности
Талибы* успешно берут под контроль афганское государство. Боевики позиционируют себя как новое законное правительство и уже вступают в международный диалог с другими странами. По крайней мере, они считают себя вправе диктовать условия американцам. Если те их не выполнят, расплата будет страшной.
Так, видный деятель организации "Талибан"* Сухейл Шахин подчеркнул, что и духу американских военнослужащих не должно быть в Афганистане после 31 августа. Именно об этой дате ранее объявили в вашингтонской администрации. Если американцы не успеют убрать своих вояк с территории азиатского государства, талибы* начнут действовать.
Как подчеркнул Шахин, не может быть и речи о том, чтобы предоставить британцам и американцам дополнительное время для вывода своих военнослужащих. 31 августа – последний срок.
"Это красная черта", – отрезал один из руководителей боевиков.
Представитель талибов* добавил, что в противном случае американцев ждут серьезные последствия, однако не стал обозначать, какие именно, пишет РИА "Новости".
Тем временем, боевики добились новых успехов в Афганистане. Они взяли в осаду силы сопротивления, разместившиеся в Панджешере. Именно там экс-глава местного МВД решил консолидировать людей, несогласных жить под талибами*. О новой операции боевиков на своей странице в "Твиттер" рассказал представитель движения Забихулла Муджахид.
При этом талибы* подчеркивают, что собираются решить ситуацию мирным путем и не хотят кровопролития, отмечает телеканал "360".
Напомним, ранее талибы* объявили о помиловании беглого бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.
* террористическая организация запрещена в России

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