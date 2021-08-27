Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Политика

"Талибан"* опроверг причастность бен Ладена к терактам 11 сентября в США

27 августа 2021, 13:55  •  143 • Политика
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Американцы убили главаря "Аль-Каиды" без доказательств
"Талибан" (террористическое движение, запрещено в РФ) не считает лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена причастным к террористическим атакам на США 11 сентября 2001 года. Об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид. Получается, что у американцев не было повода вторгаться в Афганистан и находиться там в течение 20 лет.
Представитель талибов подтвердил, что бен Ладен находился в Афганистане, когда прозвучали обвинения американцев в его адрес. Но оснований обвинять его не было.
"Нет никаких улик. Даже спустя 20 лет войны нет доказательств того, что он был причастен",
– заявил Муджахид в интервью американскому телеканалу NBC. Он в очередной раз повторил позицию движения, что афганская земля в будущем не станет прибежищем для террористов любых мастей, передает "Вашингтон Пост".
Усама бен Ладен был убит американскими спецназовцами в Пакистане в мае 2011 года. Его тело было уничтожено.
Американцы вторглись в Афганистан в 2001 г. под предлогом борьбы с боевиками, которые уничтожили башни-близнецы Всемирного торгового центра в США 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около трех тысяч человек. Весной 2021 года, после 20-летнего пребывания в стране американские военные подразделения и их западные союзники стали покидать Афганистан. В результате к власти там пришли талибы. 
Этим обстоятельством довольны не все. Накануне в Кабуле прогремела серия взрывов. Погибли десятки человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар по главарям ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ). Получается, раньше Вашингтон знал о расположении баз международных террористов в Афганистане, но ничего не предпринимал, сделала вывод дипломат РФ Мария Захарова. 
* Организация запрещена на территории РФ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





143
Источник
Похожие новости
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"
27 августа 2021, 08:25
МИД Украины снова публично оконфузился с самолётом в Кабуле. На этот раз с русским
27 августа 2021, 04:45
Финский политолог: Запад перестал считать Украину своей колонией
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в то...
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предуп...
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.