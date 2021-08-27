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"Талибан"* опроверг причастность бен Ладена к терактам 11 сентября в США
27 августа 2021, 13:55 • 143 • Политика
Американцы убили главаря "Аль-Каиды" без доказательств
"Талибан" (террористическое движение, запрещено в РФ) не считает лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена причастным к террористическим атакам на США 11 сентября 2001 года. Об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид. Получается, что у американцев не было повода вторгаться в Афганистан и находиться там в течение 20 лет.
Представитель талибов подтвердил, что бен Ладен находился в Афганистане, когда прозвучали обвинения американцев в его адрес. Но оснований обвинять его не было.
"Нет никаких улик. Даже спустя 20 лет войны нет доказательств того, что он был причастен",
– заявил Муджахид в интервью американскому телеканалу NBC. Он в очередной раз повторил позицию движения, что афганская земля в будущем не станет прибежищем для террористов любых мастей, передает "Вашингтон Пост".
Усама бен Ладен был убит американскими спецназовцами в Пакистане в мае 2011 года. Его тело было уничтожено.
Американцы вторглись в Афганистан в 2001 г. под предлогом борьбы с боевиками, которые уничтожили башни-близнецы Всемирного торгового центра в США 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около трех тысяч человек. Весной 2021 года, после 20-летнего пребывания в стране американские военные подразделения и их западные союзники стали покидать Афганистан. В результате к власти там пришли талибы.
Этим обстоятельством довольны не все. Накануне в Кабуле прогремела серия взрывов. Погибли десятки человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар по главарям ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ). Получается, раньше Вашингтон знал о расположении баз международных террористов в Афганистане, но ничего не предпринимал, сделала вывод дипломат РФ Мария Захарова.
* Организация запрещена на территории РФ
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