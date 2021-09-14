"Своих не бросаем": тренер Лукашенко назначен сенатором

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

По мнению президента РБ, Басков - не только спортсмен, но и патриот

Экс-глава белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков стал сенатором. В Совет Республики Национального собрания (верхнюю палату парламента страны) он прошел по личной квоте президента Александра Лукашенко.

Как пояснил глава государства, решение он принял взвешенно, и убежден, что Басков – достойная кандидатура:

"Это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), – приводит слова Лукашенко пресс-служба. – Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний".

По мнению Лукашенко, Басков сможет заниматься в Верхней палате социальными и спортивными вопросами. Видео, на котором президент объясняет свое решение, публикует телеграм-канал "Пул Первого".

До недавнего времени Басков возглавлял Федерацию хоккея Белоруссии, а также тренировал любительскую команду, в которой играет президент Лукашенко и его сын Николай.

В начале сентября 2021 г. Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировала Баскова сроком на 5 лет, обвинив его в злоупотреблении своим положением – дескать, чиновник "давил" на спортсменов, которые критикуют действующую власть. После этого Басков написал заявление об отставке, одновременно покинув и совет директоров Континентальной хоккейной лиги. Президент Лукашенко воспринял эту ситуацию очень эмоционально.

Ранее из-за событий в Белоруссии, связанных с прошлогодними президентскими выборами, Минск лишился права провести чемпионат мира по хоккею.