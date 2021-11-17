"Страшный сон Лукашенко": на Украине нашли пять выгод для России от миграционного кризиса

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Брюссель может пойти на политические уступки

Ситуация на белорусско-польской границе может разрешиться по двум сценариям – и оба для Украины окажутся проигрышными. Об этом пишет военный эксперт Олег Жданов в колонке для украинского "Главреда".

Военное противостояние на границе в действительности маловероятно, несмотря на просьбу Лукашенко к Путину поставить в Белоруссию "Искандеры". По мнению обозревателя, прорыв границы в любом случае будет локализован, поскольку поляки показали, насколько быстро они могут реагировать. И хотя у президента РБ, считает Жданов, "срывает крышу", происходящее с мигрантами – многоходовка Москвы, которая реализует пять собственных задач.

Военный эксперт указывает, что Россия с помощью миграционного кризиса решила ускорить сертификацию "Северного потока-2", добиться снятия европейских санкций и признания Крыма российским, заставить НАТО надавить на Украину ради выполнения минских договоренностей, а также спровоцировать кровопролитие на границе, чтобы скомпроментировать ЕС. По итогам кризиса, Москва введет российские войска в республику, что будет означать "аншлюс Беларуси", сообщает URA.RU.

"И тогда станет явью самый страшный сон Лукашенко – проснуться утром и, выглянув в окно, увидеть возле своего президентского дворца танки с российскими флагами, а не с белорусскими", – пишет он.

После этого Россия принудит белорусского президента к интеграции.

Обозреватель полагает, что российской стороне военное столкновение невыгодно – в Москве пониманиют, что победу над НАТО одержать не выйдет. Жданов приводит в качестве примера инцидент с разбившимися десантниками во время учений в Белоруссии. Однако, несмотря на потенциальное военное преимущество, Брюссель в этой ситуации все равно остается недееспособным – противопоставить ему нечего.

Разрешение кризиса может произойти по двум сценариям, считает Жданов: Россия "додавит" Европу, те увезут мигрантов вглубь ЕС, российская сторона добьется всех преференций и развернется против Украины, либо второй вариант – Польша сможет выстоять, после чего у страны начнутся внутренние распри с ЕС, будет подписан Балтийско-черноморский союз, а "аншлюс Беларуси" все же состоится – мигрантов повернут на Украину, чтобы сподвигнуть к выполнению "Минска".

"Как бы там ни было, кризис с мигрантами будет продолжаться еще не больше месяца, а точнее до тех пор, пока температура не упадет до -10 – когда это случится, спектакль закончится", – подытожил эксперт.