"Стране стыдно": очередная выходка Байдена возмутила американцев

Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Умственные способности пожилого президента оставляют желать лучшего

Американский главнокомандующий Джо Байден на регулярной основе поражает общественность бесконечным количеством досадных конфузов. У президента большие проблемы с памятью и восприятием мира. Недавно он в очередной раз забыл фамилию главы Пентагона.



Мало кто может посчитать, что главнокомандующему не так важно знать людей, которые руководят важнейшими для страны ведомствами. Так что Байден мог бы потрудиться запомнить фамилию Ллойда Остина – начальника главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки. Однако глава страны с этой задачей не справился.

Скандальный конфуз произошел во время церемонии награждения медалями Почета военных, которые участвовали в спецоперациях в Афганистане и Ираке. Главнокомандующий американцев произнес традиционную речь, в которой поблагодарил военных США и высоких гостей, которые приняли участие в торжественном мероприятии.

Разумеется, среди них был Остин. К сожалению, бедолаге пришлось вытерпеть минуту, в течение которой Байден пытался вспомнить его фамилию.

"Министр… Министр… Министр Остин", – наконец-то выдавил из себя глава Америки.