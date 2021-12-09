Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
Главная / Политика

"Сталинские рекорды": бывший подчиненный Лукашенко рассказал о чистках во власти

09 декабря 2021, 08:15  •  191 • Политика
Фото: president.gov.by
В Белоруссии устроили "социалистическое соревнование" по увольнению чиновников
После заявления Александра Лукашенко о том, что в кабинетах власти не должно остаться оппозиционеров, в Белоруссии началась реальная "охота на ведьм". Бывший сотрудник администрации президента РБ Анатолий Котов рассказал, что даже среди политического руководства страны есть противники режима.
"Беспрецедентная кампания чисток, которая скоро догонит сталинские рекорды, показала, что "оппозиционеров" у власти было слишком много", – заявил экс-чиновник.
По его словам, вместо реального поиска противников режима органы власти на местах устроили "социалистическое соревнование", чей список на увольнение длиннее. По итогу сложилось впечатление, что оппозиционеров во власти, действительно, очень много, считает эксперт.
Котов подчеркнул, что у Лукашенко начал бояться "внутренних врагов" после массовых протестов, вспыхнувших летом 2020 года на фоне скандальных президентских выборов. По его мнению, властям есть чего бояться, потому что оппозиционных кандидатов поддержало более полумиллиона человек. Однако есть еще граждане, которые не поставили подписи, но внутренне все равно против режима.
Бывший подчиненный Лукашенко выразил уверенность, что чистки во властных кабинетах Белоруссии продолжатся, что рано или поздно приведет к самоуничтожению системы.
"Нездоровая атмосфера и так присутствует в органах власти, но сейчас ее доводят до абсурда", – отметил Котов.
Напомним, ранее жители Белоруссии пожаловались на массовые увольнения с госпредприятий. По данным оппозиционных СМИ, работы лишились граждане, поддержавшие на выборах противников Лукашенко. Сокращенные сотрудники не исключили, что списки заранее были спущены из КГБ РБ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



191
Источник
Похожие новости
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
09 декабря 2021, 06:30
Почему Россия перемещает войска вдоль границы Украины? Посол поставил НАТО перед фактом
09 декабря 2021, 00:40
"Кто-то врёт": Коц нашёл ещё один запрещённый украинский "Джавелин" в Донбассе
09 декабря 2021, 04:45
Экономист: Байден реализовал многоходовочку вокруг "Северного потока - 2"
09 декабря 2021, 00:40
"Зачем мы это делаем?": США не выгодно, чтобы Украина вошла в НАТО - Такер Карлсон
09 декабря 2021, 08:15
"Таких санкций он никогда не видел": Байден высказал журналистам то, что не смог сказать Путину
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
09 декабря 2021, 06:30
Почему Россия перемещает войска вдоль границы Украины? Посол поставил НАТО перед факт...
09 декабря 2021, 00:40
"Кто-то врёт": Коц нашёл ещё один запрещённый украинский "Джавелин&quo...
09 декабря 2021, 00:40
Откровения диспетчера-нелегала: NYT сообщила о спецоперации белорусского КГБ
09 декабря 2021, 04:45
Экономист: Байден реализовал многоходовочку вокруг "Северного потока - 2"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2021, 09:50
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
04 декабря 2021, 08:40
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода на сторону России»
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.