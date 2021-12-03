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"США сложно понять": в Пентагоне попытались объяснить вывод войск из Афганистана

03 декабря 2021, 17:30  •  149 • Политика
Фото: depositphotos.com
Не стоит строить выводы об американской политике на ее провалах, заявил генерал
Вопрос о том, воодушевлен ли Владимир Путин выводом американских войск из Афганистана, следует переадресовать самому российскому лидеру. Такое заявление сделал для журналистов глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Соединенных Штатов Марк Милли.
Таким образом американский генерал ответил на вопрос о том, обрадовала ли Москву новость о выводе американского контингента. Однако, считает Милли, решение действующей администрации Белого дома положило конец военной кампании Соединенных Штатов, которые увязли в Афганистане на два десятилетия, терпя поражения.
Все страны, которые делают детальный "стратегический вывод" по поводу эвакуации американских войск, делают ошибку, указал Милли. Подобные государства могут воспользоваться событиями августа 2021 года, чтобы применить подобную оценку для интерпретации иных политических вопросов.
Как отмечает источник, Милли привел в пример прошлых президентов США, которые завершали военную кампанию в одном регионе, однако приказывали ввести войска в другой.
"Таким образом, Соединенные Штаты иногда сложно понять другим странам", – сказал он.
В настоящее время, заявил американский военнослужащий, Вашингтон получает массу предупреждений, связанных с "российской военной активностью" у украинских границ. Риторика Кремля станится все более резкой. На карту поставлены интересы Штатов и НАТО. Киев утверждает о присутствии свыше 90 тысяч личного состава российской армии у границ. Не меньшее беспокойство у США вызывает Тайвань. Милли уточнил, что не собирается делиться с журналистами разведданными, однако уверен, что подобной информации уже вполне достаточно, чтобы "продолжить мониторинг".

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