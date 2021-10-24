"Сравнивают чуть ли не с мюнхенской речью": в Кремле расшифровали выступление Путина на форуме

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Послание президента другим странам разъяснил Песков

В Кремле отреагировали на комментарии после выступления главы РФ Владимира Путина на Валдайском форуме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что никакого конфронтационного посыла не было. Смысл слов Путина в том, что наша страна не намерена учить другие государства, как им поступать. Но при этом никто не должен учить Москву.



Песков добавил, что уже "нашлись энтузиасты", которые сравнивают речь Путина с его мюнхенским выступлением. Хотя и последнее не все поняли. Мюнхенская речь тоже была вовсе не о конфронтации. Об этом пресс-секретарь российского лидера заявил в программе "Москва Кремль. Путин".

Напомним, в своем выступлении на форуме Путин высказался и о ситуации на Украине. Положение дел в Незалежной президент назвал тупиком. Подробнее – в нашем материале.