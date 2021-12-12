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"Сошел с орбиты": политолог предостерег Путина от предательства Лукашенко
12 декабря 2021, 14:25 • 146 • Политика
Политик постоянно втягивает Россию в неприятные ситуации
Об отношениях России и Белоруссии высказался политолог Глеб Павловский. Он считает, что главе РФ Владимиру Путину не стоит слишком доверять белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
Павловский назвал лидера республики "опасным и хитрым" человеком. Эксперт напомнил, что Минск постоянно втягивает Москву в какие-то эксцессы. Как, например, посадка лайнера Ryanair, миграционный кризис на белорусско-польской границе.
"Это очень опасный и хитрый человек. В последний год он все придумывает сам, а чеки оплачивает Москва",
– заявил Павловский в интервью Андрею Ежову в эфире RTVI. Он добавил, что Лукашенко "сошел с орбиты" и ему нельзя верить.
О возможном предательстве Лукашенко и том, что президент Белоруссии ищет выгоды в отношениях с Россией, ранее заявляли и другие эксперты. Так, политолог Андрей Суздальцев прокомментировал эмбарго, которое Минск ввел против ряда европейских стран. Поступок этот он назвал "липовым", а целью его является получение денег от Москвы, дабы компенсировать ущерб от западных санкций.
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