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"Смерти подобно": Лукашенко поразили польские танки на границе с Белоруссией

09 ноября 2021, 17:40  •  275 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька в шоке от подхода европейцев к решению миграционного вопроса
Сейчас все внимание мирового сообщества приковано к толпе мигрантов, которые разместились на границе между Белоруссией и Польшей. Судя по всему, Варшава готова к самым решительным мерам в "войне" с беженцами, что до глубины души поражает белорусского лидера Александра Лукашенко.
Польские власти уже стянули к рубежам с Белоруссией боевую технику. Батька очень удивлен, что "просвещенные" европейцы готовы чуть ли не танками защищаться от несчастных беженцев, желающих найти кров и приют на территории Евросоюза. При этом никого не интересует, что многие мигранты потеряли свои дома благодаря подковерным играм ближайшего партнера европейцев – Вашингтона.
"В современном мире браться за оружие – это смерти подобно", – говорит Лукашенко.
Батька убежден, что поляки действуют по какому-то хитроумному расчету. Лукашенко уверен, что ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову атаковать на танках несчастных, безоружных людей.
"Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", – отметил главнокомандующий Белоруссии.
Александр Григорьевич подчеркнул, что Минск уделяет большое внимание этой проблеме и планирует урегулировать ее мирным путем. Батька добавил, что при неблагоприятном стечении обстоятельств в эти события может быть вовлечена наша страна. Лукашенко напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой. Если Москву втянут в серьезные разборки, это может резко пошатнуть стабильность на международной площадке.

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