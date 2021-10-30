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"Слабак": поведение Макрона на саммите G20 обсуждают в Сети

30 октября 2021, 18:25  •  30 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото: Ettore Ferrari/Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Президент Франции простил Великобритании удар по репутации
Сегодня, 30 октября, в Риме начался саммит G20. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном после скандала с отказом Австралии от французских подлодок. В СМИ поразились поведению лидера оставшейся ни с чем страны. 
Напомним, Австралия решила вместо подлодок Франции закупить их у США или Великобритании, а также построить собственные субмарины с их помощью. При этом три англоговорящих страны создали новый военный союз AUKUS. Париж же назвал действия Канберры ударом в спину. Ожидалось, что встреча Макрона с Джонсоном, а также с главой Белого дома Джо Байденом будет напряженной. Однако накануне переговоры Байдена и Макрона прошли на позитивной ноте. 
Теперь же Макрон удивил Сеть улыбкой при виде Джонсона. Как пишет РЕН ТВ, участников "двадцатки" поразило добродушие президента Франции, когда на сцене для протокольного фото он увидел британского коллегу. Видео с широчайшей улыбкой Макрона опубликовал в "Твиттер" Sky News. Подписчики канала пришли к выводу, что радость французского лидера была вызвана тем, что вскоре Британия будет председательствовать в Совете Европы. 
Emmanuel Macron is all smiles as Boris Johnson shuffles past him at the G20 summit Rome.

Get more on this story: https://t.co/sAt7A1iqtI pic.twitter.com/uDCCGtzw0O
— Sky News (@SkyNews) October 30, 2021
"Макрону слишком нужны англичане и американцы", "Очень британско-трамповский момент", "Макрон быстро вытащил из кармана белый флаг и сдался", "Наполеон-Макрон – слабак", – пишут интернет-пользователи. 

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