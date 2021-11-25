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"Скоро начнут сало возить из Аргентины": Пушков оценил ситуацию на Украине

25 ноября 2021, 14:05  •  199 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Киев довел до того, что страна не может воспользоваться своими угольными запасами
Украинские власти довели страну до плачевного состояния: у Незалежной имеются запасы угля, однако по неизвестным причинам Киев закупает его у третьих стран. Виной тому не "внешние враги", а некомпетентность политического руководства страны, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о "стоящей на коленях" Украине.
Ранее Тимошенко заявила, что страна полностью зависит от поставок электроэнергии из Белоруссии и России, а президент Зеленский вместе с командой пытается давить на олигархов, один из которых – Ренат Ахметов – добился контракта на поставки угля из Казахстана. У страны не обеспечен отопительный сезон, а власти не могут решить  проблему.
Российский сенатор добавил, комментируя "красноречивое заявление", что виной всех бед на Украине стали не мифические силы, стремящиеся развалить страну, но "авантюристы", занимающие государственные посты. Действующая администрация состоит из лиц, лишенных компетентности и чувства ответственности, полагает Пушков. Донбасский уголь замещается американским, российский газ поступает не из РФ, а перекупается у Словакии и Польши.
"А скоро начнут сало возить из Аргентины. Приехали, как говорится", – написал сенатор у себя в телеграм-канале.
Ранее Пушков прокомментировал новость о сокращении газовых поставок на Украину со стороны Европейского союза. Член Совфеда заявил, что, по всей видимости, украинским властям не суждено осознать, насколько тщетны их надежды на европейскую солидарность с уверенностью в том, что интересы Незалежной имеют для Брюсселя значение.

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