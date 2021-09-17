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"Символическая доставка": государственный флаг Украины отправят на Луну

17 сентября 2021, 22:20  •  85 • Политика
Фото: pixabay.com
Госсимволику разработали на "безотходном производстве"
Государственный фраг Украины доставят на Луну в рамках космической миссии вместе с британскими коллегами из компании Spacebit. В программе также участвуют и остальные государства.
По информации "Укроборонпрома", на Луну будет отправлено оборудование, которое задействуют для проведения необходимого научного исследования. В его разработке принимала также участие и украинская сторона.
Основатель и исполнительный директор Spacebit Павел Танасюк также сообщил, что транспортировка государственной атрибутики станет "символической доставкой". Известно, что госсимвол Украины изготовлен из титана – он напечатан на 3D-принтере с использованием "специальной технологии зеленого, или безотходного производства".
"Большая честь представлять команду, усилиями которой украинский флаг впервые в истории окажется на Луне и будет осуществлена первая миссия Украины. В то же время важна синергия с госсектором. Высоко ценим сотрудничество с Укроборонпромом, и открыты к новому партнерству, чтобы восстановить имидж страны как ведущей державы на мировой арене в космической сфере", – заявил исполнительный директор.
На официальном сайте Spacebit говорится о том, что организация является частной компаний из Великобритании, занимающейся разработкой технологий по производству робототехники, необходимой для лунных и планетарных миссий. Компания базируется в Лондоне и финансируется частными инвесторами.

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