"Сами себя веселят": в Совфеде оценили истерику Украины по поводу переписи в Крыму

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Чиновник считает недостойным проявлять ответную реакцию

Протест украинской стороны из-за проведения переписи населения в Крыму является весьма недальновидным шагом, о чем заявил представитель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, Российской Федерации не стоит в принципе реагировать на подобные явления.

Джабаров также напомнил, что российские власти занимаются проведением переписи в субъектах РФ, к которым также относятся и Крым с Севастополем. Киев же не имеет к этому вопросу никакого отношения.

"Ну они же сами себя веселят", – заявил сенатор.

Напомним, ранее МИД Украины решили выразить протест из-за начала Всероссийской переписи населения, проходящей в том числе и в Республике Крым. Во внешнеполитическом ведомстве объявили, что оставляют за собой право на применение встречных действий против Кремля.

В Евросоюзе также подвергли критике проведение переписи в России, заявив, что Крым остается аннексированной у Незалежной территорией, осудив начало призывной кампании в республике. В Брюсселе сообщили, что не считают необходимым использовать полученную российскими властями статистику.

По словам замместителя главы российского МИД Александра Грушко, реакция Европейкого союза напоминает оценку из "параллельного мира", так как подобные высказывания не меняют факт того, что Крым остается российским регионом.

Напомним, перепись проходит в РФ в период с 15 октября по 14 ноября. Для самостоятельного участия можно заполнить анкету на сайте Госуслуг сроком до 8 ноября.