"С какого перепугу": СНБО Украины открестился от просьбы Германии приютить беженцев

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В Киеве заявили, что за мигрантов должен волноваться только Берлин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил немецким социал-демократам приютить у себя дома мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе. Таким образом чиновник отреагировал на предложение депутата СДПГ Нильса Шмида разместить на желающей вступить в ЕС Украине беженцев, пока Берлин будет рассматривать их запросы о предоставлении убежища.

Данилов выступил по итогам заседания СНБО на пресс-конференции, заявив, что Киев получил предложение немецких социал-демократов, однако с превеликим сожалением вынужден его отклонить. Вместо этого секретарь Совбеза посоветовал народным избранникам из ФРГ персонально взяться за вопрос и дать кров мигрантам в своих родных домах.

"Пусть берут к себе и там находятся. С какого перепугу мы должны их брать, если немцы о них должны заботиться?" – возмутился Данилов.

Украинский чиновник заявил, что предложение немецкой партии выглядит крайне странным, и встречные рекомендации вовсе не являются шуткой. Данилов также добавил, что украинская сторона ответит адекватными мерами, если столкнется с попыткой прорыва приграничных заграждений.

Ранее представитель социал-демократов ФРГ Нильс Шмид заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что Киев мог бы разместить на временной основе мигрантов из ближневосточного региона. Депутат выразил уверенность, что, в случае согласия Киева, беженцы проведут какое-то время на территории Незалежной, пока немецкая сторона рассматривает их заявки. Политик уточнил, что для открытия внешних границ требуется упорядоченность с привлечением третьих стран.