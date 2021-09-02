Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Главная / Политика

"Русские построили": Жириновский напомнил Казахстану о достижениях СССР

02 сентября 2021, 18:25  •  139 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава ЛДПР нелицеприятно высказался о казахах
Лидер либералов и демократов Владимир Жириновский никогда не отличался сдержанностью. Политический деятель любит прямо и остро выражать свои мысли. На этот раз досталось Казахстану.
Политик решил напомнить соседнему государству, кому они обязаны развитой инфраструктурой. Известно, что огромное количество объектов во всех странах нынешнего СНГ были построены общими силами Советского Союза. Об этом Владимир Жириновский и порассуждал в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".
В свойственной ему манере глава либерально-демократической партии не сдерживал эмоции, которые захлестнули его во время выступления. Владимир Вольфович сам родом из Казахстана, так что не понаслышке знает, о чем говорит.
"Русские построили все города в Казахстане. Все! Они в степи были, они – кочевники", – объявил политик.
Ведущий Владимир Соловьев призвал Жириновского чтить историческую правду и отметил, что инфраструктура возводилась силами советского народа. На это Владимир Вольфович отметил, что для него этот термин мало чем отличается от понятия "русский".
К слову, недавно Жириновский озвучил программу по “успокоению" украинского государства. Политик призвал отправить всех русофобов в западные страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





139
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
02 сентября 2021, 08:20
"Дальше Воркуты не сошлют": Школьник поправил Путина и случайно стал "жертвой режима"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под...
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зе...
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
28 августа 2021, 02:45
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентагону по Украине
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.