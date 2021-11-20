"Российский силач": эксперты США указали на мощь приструнившего Запад Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Наш президент вызывает восторг у зарубежных специалистов

Российский лидер Владимир Путин словом и делом доказал, что наша страна больше не собирается быть на задворках мирового пространства. Миф о слабой России полностью развенчан, и государство уверено добивается лидирующие позиции по многим отраслям. Такое мнение выразили эксперты американского издания The Wall Street Journal.



Журналисты Юджин Румер и Эндрю С. Вайс красочно описали происходящее на международной арене. Они подчеркнули, что времена, когда наша страна являлась слабым государством, которому с легкостью можно навязать свою волю, канули в Лету. Заслугу в таких переменах журналисты справедливо отдают Владимиру Владимировичу.

Аналитики отметили, что наш главнокомандующий провел масштабную модернизацию военных сил, а также укрепил позиции России как поставщика энергоресурсов. Кроме того, Путин сумел наладить отношения с близлежащими государствами и дал понять коллективному Западу, что ему придется отказаться от идеи расширения на Восток

"Российский силач овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях", – описывают деятельность нашего президента американцы.

К слову, недавно в Соединенных Штатах Америки согласились с важным заявлением Владимира Путина. Так, пресс-секретарша вашингтонской администрации Джен Псаки подчеркнула, что США поддерживают Путина в его стремлении наладить диалог между Москвой и Вашингтоном.