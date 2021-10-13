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"Россия не держит слово": в Турции сделали жесткое заявление по Сирии

13 октября 2021, 14:00  •  134 • Политика
Мевлют Чавушоглу. Фото: Mohammad Abu Ghosh / XinHua / www.globallookpress.com
Действиями американских партнеров Анкара также недовольна
Россия и США не выполняли свои обязательства перед Турцией. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, указывая на угрозу безопасности со стороны Сирии.
По словам министра, атаки курдов по территории Турции в последнее время усилились, и представители враждебных Анкаре боеформирований находятся ближе к границе, чем должны быть.
"У нас есть договоренность с Россией и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 километров. Но они не сдержали слова",
– заявил Чавушоглу в среду, 13 октября. Более того, он сообщил, что оружием курдов снабжают американцы. В связи с этим Анкаре не остается ничего делать, как только самой решить проблему собственной безопасности, "зачистив от террористов" прилегающий к Турции район Сирии, передает РИА "Новости" слова дипломата.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжающиеся нападения террористов, укрывающихся в САР, "переполнили чашу терпения", поэтому Анкара намерена действовать решительно и самостоятельно.
В конце сентября Эрдоган прилетал в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, не скрывая перед этим, что речь пойдет, в первую очередь, о Сирии. Однако после переговоров лидеры не стали делать совместного заявления, поэтому об итогах переговоров остается только догадываться. 

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