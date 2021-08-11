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"Разваливаться начинает": в соцсетях оценили шаткую походку Лукашенко после пресс-конференции

11 августа 2021, 18:15  •  100 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
У президента возникли трудности при преодолении лестницы
В социальных сетях не укралась небольшая деталь с конференции белорусского лидера Александра Лукашенко: после напряженного и информативного разговора с прессой глава республики с трудом преодолел несколько ступенек в зале под овации журналистов. 
Видеозапись распространил признанный в Белоруссии экстремистским телеграм-канал Nexta Live. Оппозиционеры язвительно прокомментировали состояние президента республики, намекнув, что старость, кажется, не за горами.
"А Лукашенко, кажется, разваливаться уже начинает", – гласит подпись к выложенному в "Телеграм" ролику.
  
Ряд СМИ принялись строить предположения: так, "Рамблер" заявил о том, что нездоровая походка могла быть вызвана "признаками возможного инсульта", с которым президент Белоруссии предположительно столкнулся после коронавируса. Политик, кстати, сообщал, что перенес инфекцию "на ногах".
Слухи об инсульте Лукашенко появились летом прошлого года. Некоторые информационные источники даже заявляли о том, что главу республику экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом. Минск позднее опроверг информацию, ограничившись лаконичным "Не дождетесь".
А не так давно в пресс-службе Лукашенко вынужденно прокомментировали слухи о плохом самочувствии президента: официальный представитель Минска Наталья Эйсмонт заявила, что у главы нации все в порядке со здоровьем. Поводом стало заявление активиста Антона Мотолько о том, что Лукашенко будто бы резко стало плохо во время концерта на "Славянском базаре" в Витебске, после чего для президента быстро подготовили самолет к вылету в столицу.

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