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"Рабы за хлеб": депутат Рады описал последствия для Украины после разрыва с Россией

06 сентября 2021, 09:30  •  170 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Киевский режим не заботит положение простых украинцев
Администрация Незалежной планомерно продолжает ввергать население в пучину безденежья и отчаяния. Как подметил местный депутат, решение расплеваться с Россией привело к весьма плачевным последствиям для государства.
Такими наблюдениями поделился парламентарий Верховной рады от политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь". Депутат Илья Кива убежден, что отказ киевского режима от нашего голубого топлива подорвал благосостояние Незалежной и всех ее жителей.
Тогдашние верховодцы мотивировали свои иррациональные действия тем, что Украине якобы необходимо получить энергетическую безопасность. Местные власти очень боялись оставаться в "зависимости" от российского газа. Кива перечислил имена главных злодеев. В их ряды попали экс-главнокомандующий Незалежной Петр Порошенко, бывший местный премьер-министр Арсений Яценюк и руководитель СНБО Александр Турчинов.
"Пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи", – передает неутешительную констатациюфакта РИА "Новости".
Киев отказался от дешевых энергоресурсов, что в итоге привело к обнищанию народа. Теперь простые украинцы вынуждены ездить на заработки в европейские страны и трудиться там за гроши, пишет РИА ФАН.
"Собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб", – перечисляет возможные сферы занятости униженных украинцев Кива.
Оппозиционный парламентарий уверен, что сейчас его родное государство находится в состоянии "предсмертных судорог".
К слову, недавно нынешний украинский главнокомандующий Владимир Зеленский съездил на беседу к главе США Джо Байдену. Его предшественник Петр Порошенко весьма язвительно высказался об этой поездке.

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