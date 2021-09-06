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Киевский режим не заботит положение простых украинцев

Администрация Незалежной планомерно продолжает ввергать население в пучину безденежья и отчаяния. Как подметил местный депутат, решение расплеваться с Россией привело к весьма плачевным последствиям для государства.



Такими наблюдениями поделился парламентарий Верховной рады от политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь". Депутат Илья Кива убежден, что отказ киевского режима от нашего голубого топлива подорвал благосостояние Незалежной и всех ее жителей.

Тогдашние верховодцы мотивировали свои иррациональные действия тем, что Украине якобы необходимо получить энергетическую безопасность. Местные власти очень боялись оставаться в "зависимости" от российского газа. Кива перечислил имена главных злодеев. В их ряды попали экс-главнокомандующий Незалежной Петр Порошенко, бывший местный премьер-министр Арсений Яценюк и руководитель СНБО Александр Турчинов.

"Пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи", – передает неутешительную констатациюфакта РИА "Новости".

Киев отказался от дешевых энергоресурсов, что в итоге привело к обнищанию народа. Теперь простые украинцы вынуждены ездить на заработки в европейские страны и трудиться там за гроши, пишет РИА ФАН.

"Собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб", – перечисляет возможные сферы занятости униженных украинцев Кива.

Оппозиционный парламентарий уверен, что сейчас его родное государство находится в состоянии "предсмертных судорог".

К слову, недавно нынешний украинский главнокомандующий Владимир Зеленский съездил на беседу к главе США Джо Байдену. Его предшественник Петр Порошенко весьма язвительно высказался об этой поездке.