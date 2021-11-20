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"Путин ликует": в США назвали источник проблем Запада из-за России

20 ноября 2021, 18:00  •  264 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Некоторые убеждены, что Кремль испытывает моральное удовлетворение, устраивая США неприятности
Сейчас уже никто не будет спорить с тем, что наша страна вышла из аутсайдеров и стала занимать лидирующие позиции по многим вопросам. Этот феномен весьма раздражает западных коллег Кремля, которые на разные лады пытаются объяснить, с чем связаны такие серьезные перемены. Некоторые эксперты дошли до оригинального умозаключения, что Москва якобы "забавы ради" вставляет палки в колеса коллективному Западу.
К такому необычному выводу пришел американский военно-морской дипломат Джеймс Холмс. Политический деятель уверен, что все наше государство и лично российский лидер Владимир Путин получают неслыханное удовольствие от того, что мешают западным государствам проводить их внешнюю политику. По всей видимости, в понимании Холмса, когда США и их приспешники терпят очередную неудачу вся Россия хохочет в голос.
Эксперт также отметил, что президент нашей страны старается несильно растрачивать денежные средства на антизападные кампании. Ему удается за счет небольших затрат спутывать все карты зарубежным партнерам. И такая сильная игра на лидирующих позициях очень по душе лично Владимиру Владимировичу.
"Путин ликует в геополитических играх", – приводит слова дипломата издание 19Fortyfive.
Аналитик также сравнил угрозы, исходящие от Российской Федерации и Китайской Народной Республики. По мнению Холмса, Пекин сильнее, однако Москва за счет выверенной политики Путина оказывается более грозным противником Вашингтона.
К слову, недавно в США с восхищением рассказали о том, что нынешний главнокомандующий России сделал из страны крупного игрока на международной арене.

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