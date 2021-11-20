|
"Путин ликует": в США назвали источник проблем Запада из-за России
20 ноября 2021, 18:00 • 264 • Политика
Некоторые убеждены, что Кремль испытывает моральное удовлетворение, устраивая США неприятности
Сейчас уже никто не будет спорить с тем, что наша страна вышла из аутсайдеров и стала занимать лидирующие позиции по многим вопросам. Этот феномен весьма раздражает западных коллег Кремля, которые на разные лады пытаются объяснить, с чем связаны такие серьезные перемены. Некоторые эксперты дошли до оригинального умозаключения, что Москва якобы "забавы ради" вставляет палки в колеса коллективному Западу.
К такому необычному выводу пришел американский военно-морской дипломат Джеймс Холмс. Политический деятель уверен, что все наше государство и лично российский лидер Владимир Путин получают неслыханное удовольствие от того, что мешают западным государствам проводить их внешнюю политику. По всей видимости, в понимании Холмса, когда США и их приспешники терпят очередную неудачу вся Россия хохочет в голос.
Эксперт также отметил, что президент нашей страны старается несильно растрачивать денежные средства на антизападные кампании. Ему удается за счет небольших затрат спутывать все карты зарубежным партнерам. И такая сильная игра на лидирующих позициях очень по душе лично Владимиру Владимировичу.
"Путин ликует в геополитических играх", – приводит слова дипломата издание 19Fortyfive.
Аналитик также сравнил угрозы, исходящие от Российской Федерации и Китайской Народной Республики. По мнению Холмса, Пекин сильнее, однако Москва за счет выверенной политики Путина оказывается более грозным противником Вашингтона.
К слову, недавно в США с восхищением рассказали о том, что нынешний главнокомандующий России сделал из страны крупного игрока на международной арене.
Подпишитесь на нас
264
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2021, 01:55
|
19 ноября 2021, 01:40
|
15 ноября 2021, 16:00
|
20 ноября 2021, 05:10
|
14 ноября 2021, 06:10
|
14 ноября 2021, 23:05
|
14 ноября 2021, 11:25