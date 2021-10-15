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"Психологическая атака": эксперты объяснили логику белорусских "репрессий"

15 октября 2021, 11:30  •  98 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
По мнению аналитика, у белорусских силовиков есть возможность арестовать кого угодно
Правительство Белоруссии издало постановление, согласно которому в стране должна быть организована борьба с экстремизмом. В частности, теперь подписчики запрещенных в РБ телеграмм-каналов рискуют отправиться за решетку. Политолог Арсений Сивицкий считает решение властей попыткой оказать психологическое давление на граждан. 
Он подчеркнул, что власти Белоруссии блокируют сетевые источники, которые транслируют альтернативную точку зрения на события в республике, потому что опасаются повторения акций протестов. Эксперт уверен, что политическое руководство пытается добиться того, чтобы белорусы отписались от телеграмм-каналов, признанных в РБ экстремистскими. 
"Этот вброс скорее нужно рассматривать в качестве психологической атаки", – заявил Сивицкий. 
Эксперт сомневается, что данная инициатива правительства Белоруссии в итоге будет реализована. По его словам, власти понимают, что это может, наоборот, повысить протестное настроение граждан. 
Аналитик Андрей Егоров отметил, что после принятия постановления логика белорусских "репрессий" не изменилась. Он подчеркнул, что у силовиков в РБ есть возможность арестовать кого угодно, поэтому для этого не нужно было издавать новый документ. 
"Это может иметь некоторый смысл в плане запугивания и нагнетания страха", – объяснил Егоров. 
По мнению эксперта, "репрессии" в Белоруссии проводятся с целью подавления групповой активности. Он также считает, что силовики действуют против всего "яркого и заметного". 

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