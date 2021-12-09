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Грозные заявления Незалежной никого не пугают

Сегодня, 9 декабря, белорусская делегация общественников и политиков прибыла на Крымский полуостров. Один из делегатов, политолог Алексей Дзермант поделился своим мнением по поводу возможных санкционных ограничений со стороны Украины за этот "запретный" визит.



Ученый из Белоруссии подчеркнул, что никто из членов делегации не боится рестрикций со стороны украинских властей. Дзермант напомнил, что сейчас киевский режим во многом зависит от благосклонности Минска, так что вряд ли будет плевать в колодец, из которого пьет.

"Санкций никто не опасается. Их санкции – просто бутафория", – заявил ученый в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Член белорусской делегации в Крыму подчеркнул, что в случае агрессивной санкционной политики со стороны Украины, самой Незалежной не поздоровится. Белорусские власти точно не оставят безнаказанным такой недружественный шаг.

Дзермант также признался, что белорусы с большим удовольствием путешествуют по российскому Крыму и рады полюбоваться его красотами. Также ученый из Белоруссии подчеркнул, что Минск считает необходимым поддержать союзную Российскую Федерацию и Крымский полуостров.

К слову, ранее Дзермант объяснил, что крымское путешествие белорусов связано с активизацией интеграционных процессов между Минском и Москвой.