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"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину

22 октября 2021, 12:40  •  197 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Страна продолжает вести агрессивную политику в Сирии
Сегодня, 22 октября, состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Высокопоставленные лица, в частности, обсудили ситуацию в Сирии и весьма воинственную политику, которую Израиль ведет в этой стране. До того, как общение между лидерами состоялось, зарубежные СМИ строили догадки, как именно пройдет мероприятие. 
Проиранское издание имя напоминило что израильские власти уже продемонстрировали, каким образом собираются вести себя в Сирийской Арабской Республике. Автор статьи в этой газете считает, что израильтяне отправили весьма дерзкое послание нашему главнокомандующему, тем самым обозначив свою позицию.
Речь идет о серии авиационных налетов, которые совершили израильские военные за этот месяц. Вояки устроили бомбардировку нескольких сирийских объектов. При этом один из них – военная база Эт-Танф расположена неподалеку от стратегически важного для наших бойцов аэропорта Т-4. Журналист убежден, что Израиль намеренно играет мускулами перед лицом наших военнослужащих.
Автор статьи также отметил, что своими действиями израильское руководство демонстрирует наплевательское отношение на международное право и нормы, установленные в мировом пространстве.
Кроме того, израильтяне уже объявили о желании продолжить строительство новых поселений на спорных территориях. Такой шаг также является посланием сирийским властям, которые поддерживает наш президент.
"Проглотит ли это российский лидер?" – задается вопросом журналист.
Впрочем, сам Беннет считает нашего президента настоящим другом Израиля. По крайней мере, именно так он обратился к Владимиру Владимировичу во время встречи, которая в пятницу проходит в Сочи. Израильский политик также особо отметил, что его родная страна всегда будет хранить память о подвиге советских солдат во время Второй Мировой войны.
К слову, недавно стало известно, в каких странах может начаться новый глобальный конфликт.

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