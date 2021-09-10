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"Проблемный переговорщик": политолог призвал не верить Лукашенко на слово
10 сентября 2021, 10:40 • 169 • Политика
Эксперт оценил переговоры президентов РФ и Белоруссии
Политолог Кирилл Аверьянов-Минский высказался о прошедшей накануне встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой обсуждалась интеграция двух стран. Батька не вызывает доверия у эксперта.
Аверьянов-Минский прямо сказал, что Лукашенко "нельзя верить на слово" и нужно дождаться, пока он подпишет все необходимые документы по Союзному государству. Глава Белоруссии – "проблемный переговорщик", заявил политолог.
Кроме того, эксперт указал на тревожные моменты в переговорах России и Белоруссии. Главы двух стран отбросили политические моменты в сторону, обсуждая лишь экономический аспект. Это может говорить о том, что объединения так и не случится.
"…пренебрежение к политической части интеграции (...) внушает опасения, что никаких реальных подвижек в российско-белорусской интеграции не произойдёт", - заключил он.
Во время переговоров лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ. Кроме того, Путин сделал Лукашенко сюрприз прямо на пресс-конференции. Чем российский президент удивил белорусского – в нашем материале.
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