Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона
Главная / Политика

"Привлекательная брюнетка": в США "раскрыли" отвлекающий маневр Путина на встрече с Трампом

28 сентября 2021, 20:30  •  93 • Политика
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Американцам повсюду мерещатся подвохи
В Америке пришли к очередному весьма странному умозаключению по поводу действий российского лидера Владимира Путина. Руководитель аппарата экс-главы США Дональда Трампа Фиона Хилл полагает, что наш президент намерено взял с собой на саммит красавицу-переводчицу.
Ее мыслями поделилась бывшая пресс-секретарша Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах. Некогда занимавшая высокую должность американка заявила, что во время переговоров главнокомандующих России и США в 2019-м году советница Трампа Фиона Хилл поделилась с ней своими наблюдениями. Женщина обратила внимание, что в качестве переводчицы Владимир Владимирович взял с собой настоящую красавицу.
"Привлекательная брюнетка с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой", – так Хилл описала россиянку.
Любопытно, что в природной красоте работницы американцы усмотрели злой умысел. Мол, наш президент специально взял с собой писанную красавицу, чтобы любвеобильный Трамп глазел на нее и отвлекся от основной повестки.
Высказывание высокопоставленной американки приводят авторы телеграм-канала "РИА Новости: США". К сожалению, Хилл не уточнила, потерял ли Трампа нить переговоров из-за красивой переводчицы.
К слову, недавно читатели британского издания пришли в восторг от отдыха нашего президента в сибирских лесах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





93
Источник
Похожие новости
28 сентября 2021, 05:50
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
28 сентября 2021, 13:10
"Мёртвые тела тайком перебрасывают": В миграционном скандале всплыли казни и извращения
28 сентября 2021, 02:10
Украина спешит провести "нормандский саммит" до ухода Меркель: "Для нас очень важно" - Ермак
28 сентября 2021, 02:10
Те, кто не попадёт в Госдуму: Несколько человек в один день отказались от мандата
28 сентября 2021, 09:30
Генерал озвучил русскую "угрозу" опаснее "Северного потока - 2"
28 сентября 2021, 04:00
США оказались в неудобном положении: Эксперт о "дивидендах" России от проекта ПАК ДА
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 сентября 2021, 05:50
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
28 сентября 2021, 13:10
"Мёртвые тела тайком перебрасывают": В миграционном скандале всплыли казни ...
28 сентября 2021, 02:10
Украина спешит провести "нормандский саммит" до ухода Меркель: "Для на...
28 сентября 2021, 08:35
Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности
28 сентября 2021, 02:10
Те, кто не попадёт в Госдуму: Несколько человек в один день отказались от мандата
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
25 сентября 2021, 01:45
Проблемы с газом в Европе скоро ударят по США - эксперт
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
26 сентября 2021, 02:30
Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.