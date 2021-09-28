|
"Привлекательная брюнетка": в США "раскрыли" отвлекающий маневр Путина на встрече с Трампом
28 сентября 2021, 20:30 • 93 • Политика
Американцам повсюду мерещатся подвохи
В Америке пришли к очередному весьма странному умозаключению по поводу действий российского лидера Владимира Путина. Руководитель аппарата экс-главы США Дональда Трампа Фиона Хилл полагает, что наш президент намерено взял с собой на саммит красавицу-переводчицу.
Ее мыслями поделилась бывшая пресс-секретарша Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах. Некогда занимавшая высокую должность американка заявила, что во время переговоров главнокомандующих России и США в 2019-м году советница Трампа Фиона Хилл поделилась с ней своими наблюдениями. Женщина обратила внимание, что в качестве переводчицы Владимир Владимирович взял с собой настоящую красавицу.
"Привлекательная брюнетка с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой", – так Хилл описала россиянку.
Любопытно, что в природной красоте работницы американцы усмотрели злой умысел. Мол, наш президент специально взял с собой писанную красавицу, чтобы любвеобильный Трамп глазел на нее и отвлекся от основной повестки.
Высказывание высокопоставленной американки приводят авторы телеграм-канала "РИА Новости: США". К сожалению, Хилл не уточнила, потерял ли Трампа нить переговоров из-за красивой переводчицы.
К слову, недавно читатели британского издания пришли в восторг от отдыха нашего президента в сибирских лесах.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2021, 02:50
|
25 сентября 2021, 01:45
|
24 сентября 2021, 08:20
|
26 сентября 2021, 02:30
|
23 сентября 2021, 02:05
|
24 сентября 2021, 01:00
|
23 сентября 2021, 07:35