"Примут с радостью": Зеленский описал ощущения жителей Крыма после "возврата" к Украине

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Глава Незалежной вспомнил, как ездил на полуостров с гастролями

Когда Украина "отвоюет" Крым, ей не придется столкнуться с недовольством местных жителей, потому что "ментально" они остались с Киевом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, крымчане уже "пожили без Украины" и поняли, что все хорошее в истории полуострова было связано исключительно с ней. Поэтому на полуострове все ждут – не дождутся возможности "вернуться" в состав Украины.

"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, – и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь",

– приводит слова Зеленского издание "Новое время".

Он припомнил, как будучи "звездой" ездил в Крым и замечал, что местные жители не считали себя русскими: "Говорили, что они крымчане", – передает телеканал "360".

В связи с этим глава Незалежной убежден, что Киеву необязательно готовить план по "ментальным изменениям" населения Крыма. Но вот к физическому возвращению полуострова и акватории Черного моря готовиться необходимо. По словам Зеленского, он уже дал такое "задание".

Общение лидера Незалежной с журналистами состоялось незадолго до 30-летней годовщины независимости Украины. К празднованию этой даты Киев тоже готовится. В частности, боевую технику к параду обклеили скотчем. Кадры опубликовал оппозиционер Вадим Рабинович.

Ранее Зеленский рассказал, что любит Крым, поскольку с этой землей связаны его детские воспоминания, в том числе рапаны со скрипящим на зубах песком. Однако в последнем интервью он исправился, указав, что в детстве в Крым не ездил, а попал впервые на полуостров уже в студенческие годы.