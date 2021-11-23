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"Прихлопнуть как муху": китайцы ответили Литве по Тайваню - СМИ

23 ноября 2021, 18:20  •  233 • Политика
Фото: depositphotos.com
В Поднебесной считают, что Вильнюс действует по указке Вашингтона и под его же прикрытием ради демонстрации лояльности Штатам
Китай способен "прихлопнуть Литву как муху" и не стоит оказывать повышенного внимания этой "маленькой европейской стране", говорится в статье Global Times, посвященной открытию 18 ноября представительства Тайваня в Вильнюсе.
Данное решение литовских властей автор публикации называет "отвратительным", но призывает материковую часть КНР оставаться спокойной. Пекину необходимо объективно оценить ситуацию и правильно определить последствия сговора между Тайванем и Литвой, чтобы затем спокойно рассчитать, как отреагировать Поднебесной и в какой степени расширить контроль над ситуацией в регионе, говорится в статье.
По мнению журналиста Литва после распада СССР "сохранила свой глубоко укоренившийся стратегический страх". Вильнюсу нравятся радикальные антироссийские шаги, "чтобы продемонстрировать лояльность" Вашингтону и доказать приверженность западным ценностям. И на фоне ухудшения отношений между США и Китаем прибалтийская страна взяла на себя инициативу открыть представительство под названием "Тайвань", чем и привлекла всеобщее внимание Запада.
"Литва – это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством", – пишет автор.
Вильнюс всего лишь осмеливается демонстрировать "свои зубы под защитой" Штатов и Евросоюза, но Пекину нужно больше заботиться о том, как соперничать с великими державами, считает обозреватель.
Он прогнозирует, что США и Европа и в дальнейшем будут разыгрывать "тайваньскую карту", потому что другие вряд ли могут навредить Китаю. По его словам, последние шаги литовских властей направлены на то, чтобы "нарушить наше настроение и внимание", а также подтолкнуть руководство КНР увеличить затраты на разрешение данного вопроса на международном уровне.
"Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом", – резюмирует автор.
Напомним, 21 ноября КНР понизила уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе. МИД Поднебесной подчеркнул, что неоднократно призывал прибалтийскую республику не нарушать своих обязательств, однако та проигнорировала позицию Пекина.

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