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"Придется воевать с Россией": турки оценили последствия ухода США из Сирии

03 сентября 2021, 21:00  •  148 • Политика
Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/www.globallookpress.com
Воинственно настроенные иностранцы готовы скрестить оружие с нашими военными
Ситуация на международной арене весьма далека от стабильной и миролюбивой. Конфликты один за одним вспыхивают в различных регионах. Так, на фоне событий в Афганистане граждане Турции заговорили о возможном уходе американцев из Сирии.
Любопытно, что при таком развитии событий некоторые турецкие обыватели не прочь развязать войну с нашим государством. Читатели местного портала Haber7 порассуждали на тему того, как изменится расстановка сил в мировом пространстве, если вашингтонская администрация все же решит покинуть территорию Сирийской Арабской Республики.
К обсуждению данной темы турков сподвиг вывод американских вояк из Афганистана. Если такая же судьба ждет войска США, расположенные в Сирии, то турки не прочь заявить о своих притязаниях на данные земли. При таком развитии событий не избежать столкновения с российской армией. Впрочем, некоторые жители Турции вполне готовы к вооруженному конфликту.
"Если США уйдут, нам, возможно, придется воевать с Россией в Сирии", – рассуждает один из интернет-пользователей.
Другой читатель издания заявил, что русским пора покинуть эти территории. Агрессивно настроенный турок считает, что Азия, Африка и Ближний Восток должны находиться под влиянием Турции.
К слову, недавно американские эксперты предсказали, что Соединенным Штатам Америки придется "вечно" воевать с Афганистаном. Вашингтонской администрации следует готовиться к еще более сложным временам, чем были в последние 20 лет их пребывания в чужой стране.

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