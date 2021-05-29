Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым"...
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
Главная / Политика

"Придется кардинально перестраиваться": политолог - о последствиях антибелорусских санкций

29 мая 2021, 15:45  •  240 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам эксперта, Республике помогут Россия и Китай
Политолог Сергей Марков заявил, что санкции, введенные западными странами, сильно ударят по экономике Белоруссии.
Напомним, ранее Америка и Евросоюз внесли в черный список ряд белорусских чиновников. Кроме того, было решено вернуть снятые некоторое время назад ограничения против девяти государственных предприятий Республики.
Также США приостановили действие договора, заключенного с Минском. Речь идет о введении запрета для обеих стран пользоваться воздушным пространством друг друга. Теперь западные авиакомпании летают в обход Белоруссии.
Причина немилости Запада по отношению к Республике кроется в недавнем инциденте с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Из-за сообщения о минировании воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Минске.
Марков оценил последствия санкций Запада против Белоруссии. Эксперт считает, что Белоруссии придется несладко. А все из-за того, что страна "во многом специализировалась на экспорте в страны Евросоюза".
Специалист добавил, что Китай рассматривал Республику в качестве площадки для экспорта в Европейский союз. Однако теперь ситуация изменится, передает издание "ПолитРоссия".
"Придется кардинально перестраиваться и перерабатывать такие вещи, такова реальность", – отметил Сергей.
По его мнению, помогать Белоруссии будут Россия и Китай. Но процесс восстановления экономики будет долгим и трудным. 
Ранее эксперт заявил, что бремя западных санкций против Белоруссии взвалит на себя именно Россия. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



240
Источник
Похожие новости
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
29 мая 2021, 02:00
В Минске ответили на недоумение Украины: "Чистой воды торговые переговоры"
29 мая 2021, 00:10
Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу
29 мая 2021, 07:30
Поводом для решения Поклонской мог стать конфликт: "Решила уйти в сторону"
29 мая 2021, 00:10
"Она сама была не в курсе": Поклонскую могли "передвинуть" - политолог
29 мая 2021, 02:00
Новый газовый хаб России. "Пакистанский поток" отвязали от геополитики
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
22 мая 2021, 17:50
Россия послала Турции сигнал
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.