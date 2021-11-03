Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей ...
Главная / Политика

"Позорище": на Санду набросились в Сети за серенады американцам

03 ноября 2021, 17:30  •  70 • Политика
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / www.globallookpress.com
Пользователи не поняли, почему президент благодарит Штаты вместо России за решение газового кризиса
Президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность американским коллегам, заявив, что те оказали поддержку Кишиневу во время газового кризиса. Глава государства также заявила, что надеется на усиление энергосектора республики. Однако с ее словами не согласились пользователи Сети.
Напомним, в конце октября местный парламент ввел тридцатидневный режим ЧП из-за энергокризиса. Неделю спустя власти смогли достичь договоренностей с "Газпромом" о продлении соглашения на поставки энергоносителей сроком на пять лет при условиях аудита молдавского долга в 2022 году. До этого Кишинев тщетно искал помощи у соседей. Однако Румыния и Украина дали в долг республике топливо, необходимое для поддержания давления в ГТС. ЕС также выделил 60-миллионный грант, небольшими партиями удалось скупить газ у Польши и Нидерландов.
На своей странице в социальных сетях Санду выразила благодарность США, заявив, что те оказывали поддержку – в частности, отметила усилия американского посольства в республике и Госдепа. Тем не менее, большинство читателей, среди которых оказалось немало англоязычных, не согласились со словами президента Молдавии.
"Что у вас в голове?", "Ах, дорогая. А я-то подумала, что вам помогла Россия, с которой вы заключили контракт", "Чем помогли? Посоветовали покупать газ у Газпрома?", "Вы в порядке? Россия поддержала вас газом, а в ответ вы благодарите США. Позор!", "Вам не стыдно?", "Очень глубоко. Правда, население Молдовы пока еще не научилось обогреваться поддержкой Госдепа", "Позорище", "Они оплатили ваши счета или что? Или вы решили вылизать им ботинки?" – негодуют в комментариях.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков назвал причину, по которой "Газпром" мог пойти навстречу Молдавии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"
03 ноября 2021, 09:55
До России - 25 км: Политолог в прямом эфире разоблачил стратегический замысел ВСУ
03 ноября 2021, 11:40
Сенатор предсказал исход обещанной для России "кровавой бани": Украина не уцелеет
03 ноября 2021, 09:55
Европа села на "пороховую бочку". Захарова предупредила о роковом поджоге
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 09:55
ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев ...
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.