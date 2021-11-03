"Позорище": на Санду набросились в Сети за серенады американцам

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Пользователи не поняли, почему президент благодарит Штаты вместо России за решение газового кризиса

Президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность американским коллегам, заявив, что те оказали поддержку Кишиневу во время газового кризиса. Глава государства также заявила, что надеется на усиление энергосектора республики. Однако с ее словами не согласились пользователи Сети.

Напомним, в конце октября местный парламент ввел тридцатидневный режим ЧП из-за энергокризиса. Неделю спустя власти смогли достичь договоренностей с "Газпромом" о продлении соглашения на поставки энергоносителей сроком на пять лет при условиях аудита молдавского долга в 2022 году. До этого Кишинев тщетно искал помощи у соседей. Однако Румыния и Украина дали в долг республике топливо, необходимое для поддержания давления в ГТС. ЕС также выделил 60-миллионный грант, небольшими партиями удалось скупить газ у Польши и Нидерландов.

На своей странице в социальных сетях Санду выразила благодарность США, заявив, что те оказывали поддержку – в частности, отметила усилия американского посольства в республике и Госдепа. Тем не менее, большинство читателей, среди которых оказалось немало англоязычных, не согласились со словами президента Молдавии.

"Что у вас в голове?", "Ах, дорогая. А я-то подумала, что вам помогла Россия, с которой вы заключили контракт", "Чем помогли? Посоветовали покупать газ у Газпрома?", "Вы в порядке? Россия поддержала вас газом, а в ответ вы благодарите США. Позор!", "Вам не стыдно?", "Очень глубоко. Правда, население Молдовы пока еще не научилось обогреваться поддержкой Госдепа", "Позорище", "Они оплатили ваши счета или что? Или вы решили вылизать им ботинки?" – негодуют в комментариях.

Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков назвал причину, по которой "Газпром" мог пойти навстречу Молдавии.