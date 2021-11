"Позор на весь мир": в США подвели итоги выступления Байдена в Глазго

Известный американский телеведущий, журналист Джон Кардилло выступил в социальных сетях с резкой критикой в адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По его словам, глава государства заставил краснеть всю страну из-за нелепого выступления на климатическом саммите, который проходит в эти дни в Шотландии.

Представитель американской прессы заявил, что несуразное поведение главы Белого дома лишь повеселило президента России Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпиня.

"Просто позор на весь мир", – написал Кардилло на своей странице в "Твиттер".

Таким образом журналист отреагировал на недавнюю публикацию британского медиа, в которой утверждается, что президент Соединенных Штатов "испортил воздух" во время диалога с членами королевской семьи. Горькая ирония заключается в том, что отход газов у американского лидера произошел именно в тот момент, когда он обсуждал с коллегами сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу. Однако Байден и ухом не повел, продолжая непринужденно участвовать в беседе с герцогиней Корнуолльской Камиллой, которая покрылась пунцом. Белый дом отказался давать комментарии.

Camilla 'hasn't stopped talking about' hearing President 'break wind' during chat at Cop26 summit



Biden is a global embarrassment.



Putin and Xi laugh themselves to sleep. https://t.co/zx1WGUlmQx