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"Позор на весь мир": в США подвели итоги выступления Байдена в Глазго
09 ноября 2021, 10:05 • 43 • Политика
Глава Белого дома лишь рассмешил тех, о ком так колко отзывался
Известный американский телеведущий, журналист Джон Кардилло выступил в социальных сетях с резкой критикой в адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По его словам, глава государства заставил краснеть всю страну из-за нелепого выступления на климатическом саммите, который проходит в эти дни в Шотландии.
Представитель американской прессы заявил, что несуразное поведение главы Белого дома лишь повеселило президента России Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпиня.
"Просто позор на весь мир", – написал Кардилло на своей странице в "Твиттер".
Таким образом журналист отреагировал на недавнюю публикацию британского медиа, в которой утверждается, что президент Соединенных Штатов "испортил воздух" во время диалога с членами королевской семьи. Горькая ирония заключается в том, что отход газов у американского лидера произошел именно в тот момент, когда он обсуждал с коллегами сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу. Однако Байден и ухом не повел, продолжая непринужденно участвовать в беседе с герцогиней Корнуолльской Камиллой, которая покрылась пунцом. Белый дом отказался давать комментарии.
Не так давно Сеть облетели кадры, на которых президент США бесцеремонно спит, сидя в ряду присутствующих на климатической конференции в Глазго. По счастью, это заметил помощник, который смог вовремя разбудить американского лидера, не справившегося с усталостью. Байден успел вместе с остальными похлопать выступавшим.
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