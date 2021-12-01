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"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

01 декабря 2021, 10:40  •  96 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания
На Украине заявили, что сказанные Александром Лукашенко слова о статусе Крыма являются лишь "потоком сознания", а не признанием полуострова российским. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба изданию "Укринформ". 
Напомним, накануне в интервью Дмитрию Киселеву белорусский президент указал, что после референдума 2014 года Крым де-факто и де-юре стал российским, отметив, что планирует посетить регион после официального приглашения из Москвы. 
"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко", – отреагировал Кулеба. 
Он отметил, что Киев будет оценивать фактические действия белорусского лидера. И если Минск признает российский статус полуострова, то это нанесет "непоправимый удар" по отношениям между Украиной и Белоруссией. 
По словам украинского министра иностранных дел, Крым – это вопрос, в котором власти страны себя не сдерживают, поэтому ответ Лукашенко на признание полуострова будет "по полной программе", сообщает телеканал "360".  
Эксперты полагают, что Александр Лукашенко не намерен признавать российский статус Крыма без получения выгоды для себя со стороны Кремля. Однако, даже согласившись на некоторые обязательства, идти на существенные уступки России белорусский лидер не будет. 

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