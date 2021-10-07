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"Постоянная злоба": в России приструнили экс-главу Литвы после высказывания по Крыму
07 октября 2021, 11:35 • 175 • Политика
Сенатор указал европейцу на его "домашние" проблемы
Крымский полуостров никогда не покинет родную российскую гавань, подчеркнул сенатор от республики Сергей Цеков в ответ на скандальные высказывания бывшего литовского руководителя Витаутаса Ландсбергиса.
Член Совфеда решил отреагировать на слова некогда высокопоставленного литовца. Последний недавно заявил, что Крымский полуостров обязательно вернется в состав Незалежной. При этом данное событие произойдет сразу после якобы "неминуемого" развала Российской Федерации. Ландсбергис аргументировал свою позицию тем, что все империи в какой-то момент прекращают свое существование.
Цеков в ответ на очередной выпад со стороны Литвы отметил, что опасаться развала следует Украине. Сенатор напомнил, что эта страна в принципе появилась на карте только благодаря Российской империи и Советскому Союзу.
Политик также предложил литовцу вспомнить о том, как складывается ситуация в его родном Евросоюзе.
"Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития?" – иронично отметил крымчанин.
Цеков добавил, что многие западные государства спят и видят, как бы развалить нашу страну. В то же время никто не задумывается, какой катастрофой подобные события обернутся для международной арены.
Также сенатор отметил, что литовцы славятся "постоянной злобой в отношении России". Так что подобного рода выпады уже никого не удивляют.
К слову, недавно в еще одной антироссийски настроенной стране – Польше испугались вторжения русских военных под видом мигрантов.
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