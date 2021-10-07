Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

"Постоянная злоба": в России приструнили экс-главу Литвы после высказывания по Крыму

07 октября 2021, 11:35  •  175 • Политика
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Сенатор указал европейцу на его "домашние" проблемы
Крымский полуостров никогда не покинет родную российскую гавань, подчеркнул сенатор от республики Сергей Цеков в ответ на скандальные высказывания бывшего литовского руководителя Витаутаса Ландсбергиса.
Член Совфеда решил отреагировать на слова некогда высокопоставленного литовца. Последний недавно заявил, что Крымский полуостров обязательно вернется в состав Незалежной. При этом данное событие произойдет сразу после якобы "неминуемого" развала Российской Федерации. Ландсбергис аргументировал свою позицию тем, что все империи в какой-то момент прекращают свое существование.
Цеков в ответ на очередной выпад со стороны Литвы отметил, что опасаться развала следует Украине. Сенатор напомнил, что эта страна в принципе появилась на карте только благодаря Российской империи и Советскому Союзу.
Политик также предложил литовцу вспомнить о том, как складывается ситуация в его родном Евросоюзе.
"Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития?" – иронично отметил крымчанин.
Цеков добавил, что многие западные государства спят и видят, как бы развалить нашу страну. В то же время никто не задумывается, какой катастрофой подобные события обернутся для международной арены.
Также сенатор отметил, что литовцы славятся "постоянной злобой в отношении России". Так что подобного рода выпады уже никого не удивляют.
К слову, недавно в еще одной антироссийски настроенной стране – Польше испугались вторжения русских военных под видом мигрантов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





175
Источник
Похожие новости
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
07 октября 2021, 00:30
Юрий Кот объяснил, зачем украинские власти растят русофобов: "До расстрелов дойдёт"
07 октября 2021, 02:50
Путин указал на борьбу ЕС за углеродную нейтральность за счет России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 16:30
Слухи подтвердились: Спикера Рады Разумкова лишают должности
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
03 октября 2021, 18:20
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.