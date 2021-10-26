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"Поставили крест": Соловьев раскрыл детали жесткого ответа Путина Зеленскому

26 октября 2021, 17:35  •  64 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация с Медведчуком переполнила чашу терпения России
В последнее время украинские власти окончательно распоясались. Действия Киева больше похожи на мелкое мошенничество "наперсточников". По мнению известного телеведущего Владимира Соловьева, такое вопиющее поведение окончательно надоело российскому лидеру Владимиру Путину.
Речь идет о последних событиях в украинском государстве. Недавно там начали настоящую травлю оппозиционера Виктора Медведчука, а также осуществили незаконный захват офицера Луганской Народной Республики. Соловьев убежден, что теперь глава незалежных Владимир Зеленский и вся его команда окончательно пали в глазах Кремля. Вести диалоги с такими "политиками" уже никто не будет.
Соловьев считает, что скандал с Медведчуком был создан специально для того, чтобы оказать давление на российского президента. Однако Путин не поддался на провокацию и отказался от какого-либо общения с махинаторами под предводительством бывшего комика.
Телеведущий убежден, что игнорирование со стороны Кремля фактически "оставило Зеленского в пустоте". Таким образом была серьезно подорвана легитимность нынешних руководителей Киева.
"Москва поставила крест на украинской власти", – заявил Владимир Соловьев в эфире его телепередачи "Воскресный вечер".
Опытный журналист подчеркнул, что Киеву в целом сложно понять, как мыслит настоящий главнокомандующий. Украинцы не могли предположить, что Путин просто "перевернет стол" после скандала с Медведчуком и перестанет реагировать на мелкие пакости оппонентов.
К слову, недавно опытный политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленскому придется сильно унизиться перед Путиным ради получения голубого топлива.

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