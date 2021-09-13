"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель

Ангела Меркель. Фото: MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTONEWS vi/www.globallookpress.com

Отношения между странами накалились до предела

Польша оказала весьма холодный прием немецкому канцлеру Ангеле Меркель, а президент страны Анджей Дуда и вовсе повел себя неподобающе, отказавшись от встречи с немецкой коллегой. Такое мнение озвучил журналист Филипп Фриц, опубликовавший материал в Die Welt.

Автор указал, что, по имеющейся у него информации, встреча лидеров ФРГ и Польши была запланирована заранее. Тем не менее, канцлер вынужденно скорректировала программу визита по прибытии в страну. Позднее премьер Моравецкий вручил ей букет в Королевских Лазенках, но этот факт никоим образом не оправдывает отказ президента Дуды, который по протоколу является первым лицом государства, от приветствия канцлера, пишет Фриц.

По информации источника, польские медиа сообщали за несколько дней до визита канцлера, что встречу могут отменить – у Дуды была запланирована поездка в Катовице, где должны были пройти памятные мероприятия.

"Само собой, никто не стал верить в то, что для Дуды поездка на юг Польши важнее встречи с канцлером. Подобный демарш стал настоящей пощечиной не только в адрес канцлера, но и ее преемников. Последним придется решить эти дипломатические неурядицы", – пишет журналист.

Автор полагает, что масла в огонь подлило объявление Меркель о завершении укладки "Северного потока – 2", против которого активно выступает Польша, а также продвигаемая Берлином новая миграционная политика ЕС, против которой выступает Варшава, соблюдая свои консервативные традиции в вопросе ввоза мигрантов из стран третьего мира.

Журналист напомнил, что Меркель во время "прощального тура" приняли как Байден с Зеленским, так и Владимир Путин. Отказ польской стороны, считает он, стал ответом Варшавы Берлину в отместку за отсутствие приглашения со стороны ФРГ на правительственные консультации. По словам Фрица, Германия демонстрирует самое прохладное отношение к Польше из всех стран Евросоюза. Действия Варшавы же говорят о том, что между государствами наблюдается скрытый конфликт, передает RT.