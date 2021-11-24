Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыно...
Главная / Политика

"Попал в тупик": эксперт заявил о тяжелом положении Эрдогана

24 ноября 2021, 15:20  •  71 • Политика
Реджеп Тайип Эроган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Протесты могут ударить по политическому будущему президента Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эроган находится в очень сложном положении из-за нерешенных проблем как во внешней, так и во внутренней политике. Глава государства фактически загнал себя в тупик. Об этом заявил сотрудник РАН Виктор Надеин-Раевский.
Эксперт прокомментировал масштабные акции протестов, которые минувшей ночью прокатились по столице республики. Граждане прошли по улицам Анкары с антиправительственными лозунгами и потребовали отставки Эрдогана. На митинги также вышли жители Стамбула. Поводом для недовольства населения стало рекордное падение турецкой лиры.
По словам аналитика, многочисленные протесты стали "серьезным звонком" для президента Турции. Он подчеркнул, что главе государства не удастся избежать накала обстановки внутри страны, от которого зависит политическое будущее Эрдогана. 
Эксперт отметил, что турецкий лидер на фоне массовых митингов оказался в тяжелом положении. Из-за обрушения национальной валюты встал вопрос о дальнейшем президентстве Эрдогана. Однако аналитик не уверен, что из-за недовольства граждан глава государства потерпит поражение на следующих выборах.
К слову, ранее Эрдоган получил в подарок карту, на которой ряд субъектов России были отнесены к "Тюркскому миру".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





71
Источник
Похожие новости
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене"
24 ноября 2021, 03:40
Уход Байдена под музыку не оставил Захарову равнодушной. Народ подсказал варианты песен
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: &q...
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже на...
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Н...
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
21 ноября 2021, 18:30
Шах и мат авиапрому США: русский истребитель Checkmate пошёл в производство
17 ноября 2021, 15:50
"Не видел такого позора": в Литве заявили об унижении страны из-за Тихановской
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.