"Попал в тупик": эксперт заявил о тяжелом положении Эрдогана

Реджеп Тайип Эроган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Протесты могут ударить по политическому будущему президента Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эроган находится в очень сложном положении из-за нерешенных проблем как во внешней, так и во внутренней политике. Глава государства фактически загнал себя в тупик. Об этом заявил сотрудник РАН Виктор Надеин-Раевский.

Эксперт прокомментировал масштабные акции протестов, которые минувшей ночью прокатились по столице республики. Граждане прошли по улицам Анкары с антиправительственными лозунгами и потребовали отставки Эрдогана. На митинги также вышли жители Стамбула. Поводом для недовольства населения стало рекордное падение турецкой лиры.

По словам аналитика, многочисленные протесты стали "серьезным звонком" для президента Турции. Он подчеркнул, что главе государства не удастся избежать накала обстановки внутри страны, от которого зависит политическое будущее Эрдогана.

Эксперт отметил, что турецкий лидер на фоне массовых митингов оказался в тяжелом положении. Из-за обрушения национальной валюты встал вопрос о дальнейшем президентстве Эрдогана. Однако аналитик не уверен, что из-за недовольства граждан глава государства потерпит поражение на следующих выборах.

К слову, ранее Эрдоган получил в подарок карту, на которой ряд субъектов России были отнесены к "Тюркскому миру".