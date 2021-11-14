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"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе

14 ноября 2021, 17:50  •  114 • Политика
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Евросоюз поддерживает поляков в их делах, заявил политолог
Израильский эксперт Яков Кедми резко высказался о виновниках миграционного кризиса. Он заявил, что все, что сейчас происходит на границе Польши и Белоруссии, это провокация со стороны Варшавы. Политолог напомнил, что несколькими месяцами ранее больше 10 тысяч человек пропустили из Польши в Германию. А сейчас ситуация складывается совершенно другая.
Кедми подчеркнул, что всю эту кашу заварила Польша, а Евросоюз оказывает ей поддержку в "гнусных делах". Причем действия эти направлены против Минска и Москвы.
"Тут соединилась обычная польская подлость и провокация, антибелорусская и антироссийская политика ЕС",
– отрезал политолог.
Эксперт заключил, что Европе неважно, что именно делать, если это даст возможность в конечном счете повесить вину на Белоруссию и продолжить давить на страну.
Ранее стало известно, что Польша захотела созвать Совет НАТО на фоне миграционного кризиса.

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