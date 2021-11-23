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"Полные ненависти речи": французы раскритиковали министра за нападки на Россию

23 ноября 2021, 20:05  •  120 • Политика
Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Простые обыватели трезво смотрят на текущую ситуацию
Антироссийская истерия захлестнула многие европейские государства. Однако простые европейцы далеко не всегда согласны с заявлениями своих высокопоставленных государственных деятелей. Так, французы обрушились с резкой критикой в адрес главы МИД Пятой республики Жан-Ива Ле Дриана.
Недавно именитый французский госслужащий заявил, что Россия представляется ему "невыносимым соседом", который очень раздражает и не хочет переезжать в другое место. Министр поддержал популярный миф о том, что наши "агрессивные" военные якобы бродят неподалеку от украинских границ. Также госслужащий обвинил Россию в попытках подорвать позиции французского государства в Африке.
Такой набор обвинений весьма позабавил читателей французского издания Le Figaro. Многих удивило, что руководитель главного внешнеполитического ведомства все проблемы пытается скинуть на другую страну. Некоторые справедливо отметили, что задача российских властей – отстаивать свои интересы. Почему Париж считает, что Москва должна работать на него в той же Африке, людям непонятно.
Также интернет-пользователи обратили внимание, что антироссийская риторика звучит из каждого утюга и порядком надоела простым людям.
"Все те же бессмысленные и полные ненависти речи по отношению к русским", – сокрушаются читатели издания.
Тем временем, объединенная западная коалиция продолжает вставлять палки в колеса нашей стране. Недавно в Европарламенте заявили о возможном срыве запуска "Северного потока – 2" из-за США.

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