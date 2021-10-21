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"Подзабыли": Путин напомнил Западу о роли Красной Армии в победе над нацизмом

21 октября 2021, 21:30  •  22 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Попытки переписывания истории непозволительны, заявил глава РФ
Президент России Владимир Путин выступил 21 октября на пленарном заседании клуба "Валдай", в котором высказался о существующей на Западе оценке событий Второй мировой войны. По словам российского лидера, сравнение нацистов с коммунистами абсолютно недопустимо, а манипулирование прошлым для решения современных конъюнктурных тем точно не обеспечит мировому сообществу взаимопонимание.
Глава РФ призвал всех вспомнить о том, кто взял штурмом Берлин в 1945 году, заявив, что решающая роль Красной Армии в победе над нацизмом является неоспоримым фактом. Однако Запад не забывает о победе Советского Союза, и использует события того периода для решения собственных проблем.
Российский лидер также указал на то, что, несмотря на массовые расхождения по поводу оценки действий Москвы в довоенные годы, Кремль тогда боролся за предотвращение войны. Манипулирование историческими данными, добавил он, не приводит ни к чему хорошему, а обвинения Советского Союза в начале конфликта являются проявлением политизирования. 
"Кто напал-то, и на кого? Разве СССР напал на Германию? А кто взял Берлин? Подзабыли", – заявил вопрос президент России.
Путин также напомнил, что Польша вместе с нацистской Германией принимала участие в разделе Чехословакии. Однако никто не спешит обвинять польское руководство.
"Мазать все одной черной краской – неправильно, грубо и неприлично. Такие и у нас есть, которые все черной краской мажут. Они достойны того, чтобы их самих макнуть в что-нибудь такое, что дурно пахнет", – высказался глава государства.
Всяческие попытки искажения истории, добавил президент, непозволительны. Исторические вопросы должны обсуждаться на экспертном уровне.

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