"По спискам КГБ": жители Белоруссии жалуются на массовые увольнения с госпредприятий

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Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию

В редакцию белорусского издания motolko.help поступают многочисленные жалобы от жителей республики, которые недовольны массовыми увольнениями на государственных предприятиях. Люди утверждают, что сокращения происходят по определенным спискам.

Из обращений граждан следует, что работы лишаются те люди, которые летом прошлого года перед президентскими выборами поставили свои подписи в поддержку оппозиционных кандидатов. Кроме того, под сокращения попадают жители Белоруссии, которые публично выступали против Александра Лукашенко или других представителей власти, либо участвовали в акциях протестов.

Граждане настаивают, что госкомпании увольняют сотрудников по спискам, спущенным вышестоящими инстанциями. Не исключено, что документы составляются непосредственно в КГБ Белоруссии.

К примеру, под сокращение на фабрике "Коммунарка" попали работники, голосовавшие на президентских выборах за противников Лукашенко. Об этом редакции сообщил кто-то из уволенных граждан:

"На фабрике "Коммунарка" возобновляются увольнения работников, голосовавших за Бабарико, Тихановскую, и за участие в протестах. Каждый день увольняют 2-3 человека. Каждый день. По плану надо уволить 300 человек".

По данным издания, по политическим мотивам работы лишаются также граждане других государств, проживающие в Белоруссии. Сокращения имеют массовый характер и проходят не только на заводах, но и в райисполкомах, а также в учреждениях культуры и здравоохранения.

Напомним, ранее оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что в Белоруссии массово нарушаются права граждан. По этому поводу основатель НАУ обратился к Верховному комиссару ООН.