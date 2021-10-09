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"Плюньте в морду": украинские военные требуют покарать депутата Рады за обращение к Путину
09 октября 2021, 14:55 • 162 • Политика
О свободе мысли в Незалежной давно забыли
Бойцов Вооруженных сил Украины привели в бешенство действия депутата Верховной рады Ильи Кива. Политик посмел поздравить нашего президента Владимира Путина с днем рождения, за что навлек на себя гнев украинских вояк.
В Незалежной продолжают царить антироссийские настроения. Любое позитивное действие в сторону нашей страны там принимается в штыки. Такой безобидный поступок Кивы, как поздравление российского главнокомандующего с 69-м днем рождения, поднял на уши всю Украину.
Бойцы ВСУ дошли до того, что записали видеообращение, в котором выразили все свое презрение к политическому деятелю. Незалежные наклепали ролик, находясь в боевом укреплении на фронте. Одетые в военную форму мужчины с автоматами наперевес объявили, что поступку депутата нет прощения.
"Передайте ему от нас "привет" и плюньте, по возможности, в морду", – пафосно вещает один из оскорбленных незалежных.
Также агрессивно настроенные украинцы предложили депутату самому взять оружие и отправиться на передовую в Донбасс. Мол, таким образом он сможет лично передать свои поздравления "российским гражданам".
Кива тоже молчать не стал и заявил: причина такой агрессии заключается в том, что вояки уже много лет "сидят в окопе" и за это время так пересмотрели телевизор, что теперь во всех мировых бедах обвиняют исключительно Владимира Путина, пишет РИА "Новости".
Напомним, недавно в украинском государстве предложили лишить Киву гражданства. Некоторые считают, что депутата и вовсе нужно отправить в тюрьму, раз он посмел поздравить Путина.
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