Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "...
Главная / Политика

"Плясали, пели, водку пили": глава охраны Ельцина рассказал правду о путче 1991-го

17 августа 2021, 10:50  •  127 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/GLOBAL LOOK press
Первого президента России могли убить
"Августовский путч" 18-21 августа 1991 года мог закончиться совершенно иначе, если бы группа "А" 7-го управления КГБ СССР – будущая "Альфа" – пошла на убийство первого президента России Бориса Ельцина. О том, что такая угроза существовала, рассказал начальник его охраны Александр Коржаков.
По словам Коржакова, группа "А" накануне легендарных событий в Доме Советов уже окружила госдачи Верховного Совета РСФСР в Архангельском, и в любой момент мог поступить приказ о штурме. При этом у президента РФ толком не было охраны: по словам Коржакова, в его распоряжении были "пенсионеры и ребята откуда придется".
Однако это не помешало Ельцину возглавить противостояние ГКЧП, отстранившего от власти президента СССР Михаила Горбачева. Семью первого президента России спрятали на квартире надежного человека в Кунцево, а сам он с соратниками занял Белый дом.
"Первая ночь в Белом доме была веселая. Бизнесмены везли провизию, хорошее вино. Праздник был. Но вторая ночь выдалась совсем другой",
– вспоминает Коржаков в интервью "Известиям". По его словам, оружия у них было много: и пистолеты, и автоматы, и гранаты. Но гранатометов не было, и, если бы начался штурм подразделениями спецназа и десантников, все могло закончиться иначе, поскольку Ельцин сначала "испугался и отказался" принимать присягу военных в качестве главнокомандующего.
Хотя свою жизнь Ельцин никогда не берег: например, он был без бронежилета, когда с танка обращался к народу. Были и другие проявления рискового отношения к себе:
"Он мог спокойно махнуть горсть таблеток и запить водкой, а вторую горсть – уже водичкой. Относился к своему здоровью по-хамски",
– рассказал Коржаков. По его словам, при Ельцине всегда наготове была реанимационная бригада, способная оказать экстренную медицинскую помощь. Поэтому первый президент РФ позволял себе все: и спорт, и выпивку, и баню – и получал инфаркты. "Самой большой опасностью для Ельцина был он сам", – признал начальник его охраны.
30 лет назад в СССР произошла попытка переворота – недовольные политикой реформ и планами Горбачева представители высшего руководства Советского Союза отстранили президента СССР и объявили о передаче полноты власти Госкомитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). По призыву руководства РСФСР во главе с Ельциным у Белого дома в Москве собрались десятки тысяч человек. В результате путч провалился. Итогом августовских событий стало подписание в Беловежской пуще соглашения о создании СНГ, и СССР прекратил существование.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Горбачева и Ельцина виновниками в распаде СССР, передравшимися за власть. Сам Горбачев считает благом свои усилия во главе государства, в том числе инициированную им перестройку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





127
Источник
Похожие новости
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
17 августа 2021, 00:45
"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана
17 августа 2021, 07:10
Дипломат рассказал о "высокомерно" отверженном НАТО предложении России
17 августа 2021, 03:30
Отпускница 1991 года развенчала миф о спецоперации возле дачи Горбачёва
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
15 августа 2021, 22:10
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
13 августа 2021, 19:45
"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики - эксперт: "Это огромный урок"
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
10 августа 2021, 19:20
"Донецк ждёт приятный сюрприз": Украинский солдат заявил, что армия не хочет больше воевать
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.