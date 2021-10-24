"Пир во время чумы": Лукашенко раскритиковали за недавний триумф на льду

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com

Главе государства припомнили политзаключенных и закрытые границы

Журналисты общественно-политического ресурса "Белорусский партизан" раскритиковали выход президента республики Александра Лукашенко на лед. По мнению авторов публикации, проведенные республиканские соревнования по хоккею среди любителей можно считать "пиром во время чумы".

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором Лукашенко проезжает на льду под овации зрителей – ролик снят после победы, одержанной его командой в матче против хоккеистов из Брестской области.

Автор публикации Лера Василькова заявила, что после игры осталось дурное послевкусие – "правитель" гоняет шайбу по льду с сыном в столь "темные времена". Василькова заявила, что в Белоруссии находятся в неволе порядка 800 политических заключенных, а заработные платы с пенсиями не могут угнаться за ростом цен в магазинах. В стране бушует очередная волна коронавируса, границы закрыты, а состояние государственной экономики, полагает автор, весьма плачевно.

"Но у некоторых, похоже, настроение: "И пусть весь мир подождет", – пишет журналистка.

Более того, с подачи президента страны, продолжила Лера, отменен масочный режим – на трибунах поддерживающие команду главы государства курсанты из МЧС стоят без средств индивидуальной защиты.

"Но мероприятие-то массовое. Мало того, что во время пандемии власти инициировали такое шоу с высокой концентрацией людей, так на нем еще почти все были без масок и не соблюдали никакой социальной дистанции", – возмущается автор публикации.



Лера сравнила напоследок молодых курсантов из МЧС с парадом в Северной Корее, заявив о сходстве фотографий.

