Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Главная / Политика

"Пир во время чумы": Лукашенко раскритиковали за недавний триумф на льду

24 октября 2021, 14:15  •  143 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Главе государства припомнили политзаключенных и закрытые границы
Журналисты общественно-политического ресурса "Белорусский партизан" раскритиковали выход президента республики Александра Лукашенко на лед. По мнению авторов публикации, проведенные республиканские соревнования по хоккею среди любителей можно считать "пиром во время чумы".
Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором Лукашенко проезжает на льду под овации зрителей – ролик снят после победы, одержанной его командой в матче против хоккеистов из Брестской области.
Автор публикации Лера Василькова заявила, что после игры осталось дурное послевкусие – "правитель" гоняет шайбу по льду с сыном в столь "темные времена". Василькова заявила, что в Белоруссии находятся в неволе порядка 800 политических заключенных, а заработные платы с пенсиями не могут угнаться за ростом цен в магазинах. В стране бушует очередная волна коронавируса, границы закрыты, а состояние государственной экономики, полагает автор, весьма плачевно. 
"Но у некоторых, похоже, настроение: "И пусть весь мир подождет", – пишет журналистка.
Более того, с подачи президента страны, продолжила Лера, отменен масочный режим – на трибунах поддерживающие команду главы государства курсанты из МЧС стоят без средств индивидуальной защиты.
"Но мероприятие-то массовое. Мало того, что во время пандемии власти инициировали такое шоу с высокой концентрацией людей, так на нем еще почти все были без масок и не соблюдали никакой социальной дистанции", – возмущается автор публикации.
Лера сравнила напоследок молодых курсантов из МЧС с парадом в Северной Корее, заявив о сходстве фотографий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





143
Источник
Похожие новости
24 октября 2021, 00:50
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все - плохие
24 октября 2021, 01:25
Политолог оценил заявления о возможном применении ФРГ оружия против РФ
24 октября 2021, 02:35
Захарова сообщила о новой провокации в Косове после отъезда русских дипломатов
24 октября 2021, 11:55
Три удара: США опубликовали план уничтожения России
24 октября 2021, 12:30
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
24 октября 2021, 02:35
МИД Турции не торопится выполнить приказ Эрдогана: 10 посолов не объявлены персонами нон грата
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.