"Переводят стрелки": Захарова раскрыла план Гааги по делу "Боинга" MH17

Фото: Malaysian Boeing 777/www.globallookpress.com

Суд в Нидерландах пытается спасти власти Украины, отказывая в дополнительном расследовании

Суд в Гааге по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 г. озабочен лишь тем, как "перевести стрелки" на Россию и ополченцев мятежного края ради того, чтобы спасти власти Незалежной, о чем свидетельствуют планы Нидерландов свернуть дополнительное расследование крушения.

С таким комментарием во вторник, 12 октября, выступила директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Не можем обойти вниманием просочившуюся в СМИ информацию о намерении голландского МИД рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к трагедии малайзийского "Боинга". Как это ни удивительно, МИД Королевства счел работу на данном направлении нецелесообразной", – заявила дипломат.

По ее мнению, таким образом нидерландские власти продолжают следовать курсом, установленным сразу же после авиакатастрофы – игнорировать любые данные, противоречащие логике обвинений России во всем в этой трагедии, и выгораживания постмайданных деятелей, в том числе отказа от анализа действий киевского режима накануне гибели "Боинга".

Дипломат отметила, что правительство Королевства, "самоустранившись от детального разбирательства по этой острой теме", почему-то рекомендовало депутатам, которые еще пытаются узнать правду, обратиться не только в Киев, который несет полную ответственность за воздушное пространство Украины, где произошла катастрофа с MH17, но и в Москву.

"Такой демарш, по своей сути, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше "перевести стрелки" с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти", – подчеркнула Захарова.

Она считает, что такой шаг "не служит установлению истины, а ведет к дальнейшей политизации ситуации вокруг расследования" гибели малайзийского лайнера, которое осуществляет Совместная следственная группа. В нее, кстати, почему-то не входят представители РФ, зато есть заинтересованная украинская сторона.

Захарова добавила, что в сложившейся ситуации все еще не приходится рассчитывать на какую-либо "непредвзятость или объективность расследования".

Напомним, в сентябре прокуратура Нидерландов заявила, что Россия якобы "не в полной мере" оказывает содействие следственной группе, несмотря на то, что сама ССГ отказала Москве в доступе к расследованию. В свою очередь, юрист Гаагского суда, нидерландский адвокат Герт-Ян Кнопс высказал точку зрения, что отсутствие РФ в качестве члена Совместной следственной группы ставит под сомнения объективность самих результатов расследования.

Также добавим, что на судебных слушаниях в начале осени в зале неоднократно звучали призывы родственников жертв крушения "Боинга" призвать к ответственности Киев за незакрытие неба над зоной боевых действий летом 2014 года. Кроме того, несчастные родичи требовали от следствия запросить из США спутниковые снимки, которые бы показали полную картину произошедшего 17 июля в небе над Донбассом.

