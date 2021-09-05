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"Переходим на солому": украинский генерал о худшем исходе переговоров с Россией по газу
05 сентября 2021, 17:00 • 113 • Политика
Купить голубое топливо у других стран Киев не в состоянии
Украинским властям пора это признать. С таким заявлением выступил генерал-лейтенант украинского МВД Геннадий Москаль. Он обрисовал наихудший итог переговоров с Москвой по газу.
Если с российской стороной договориться о поставках не выйдет, страна попросту будет замерзать. Придется переходить на дрова, солому, уголь. Последнего, впрочем, тоже нет, заявил Москаль в эфире канала "НАШ".
Так как Киев не может себе позволить купить газ у других стран, нужно договариваться с Россией.
Москаль призвал "Нафтогаз" наладить диалог с "Газпромом", отбросив политические соображения.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что наш газ якобы самый грязный в мире. Министр назвал эти выпады "словесной эквилибристикой" и отметил, что подобные заявления делаются не от большого ума.
Напомним, о грязном газе Зеленский заявил во время визита в США, общаясь с министром энергетики и пытаясь объяснить "опасность" "Северного потока – 2".
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