"Перегружают больницы": в Латвии русскоязычных обвинили в новой волне COVID-19

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Парламентарий заявил, что причину нужно искать в "советских колонистах"

Латвия столкнулась с очередной волной коронавирусной инфекции. Страна ожидает введения локдауна. Глава правительства Кришьянис Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению после заявления местного Минздрава о том, что статистика оказалась хуже прогнозируемой. Однако у некоторых политиков на этот счет своя точка зрения. Депутат Сейма Янис Иесалниекс обвинил в коронавирусе русскоязычных.

Представляющий интересы ультраправой партии "Национальное объединение "Все для Латвии!" – "Отечеству и свободе/ДННЛ" Иесалниекс заявил, что предупреждал о развитии подобной ситуации. По словам депутата Сейма, из-за нежелания "колонистов", которые приехали в страну еще в годы СССР, дети не могут посещать школу и ходить в спортивные секции.

"Колонисты не спешат вакцинироваться и перегружают больницы", – написал парлантарий на своей странице в "Твиттер".



Депутат также заявил, что русскоязычное население Латвии занимется "дезинформацией по указке Кремля" в вопросе освещения ситуации с коронавирусом в стране.

В настоящее время, указывает "Спутник", Латвия занимает первое место в мире по заболеваемости коронавирусом. С 20 октября в стране вводят комендатский час с локдауном – власти закрывают магазины, а также спортивные секции, развлекательные мероприятия отменяются.

За прошедшую неделю в стране число зараженных COVID-19 выросло на 49 процентов. Ограничения действуют до середины ноября. Власти также приняли решение о продлении школьных каникул для детей. Действует запрет на выход из дома – как для привитых, так и невакцинированных.